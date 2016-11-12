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  • «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить Ракитича свободным агентом

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить Ракитича свободным агентом

12 ноября 2016, 13:38
9

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеется, что следующим летом сможет подписать хорвата на правах свободного агента, так как именно в то время истечет его действующее соглашение с сине-гранатовыми.

В настоящее время остается неясным, продлит ли 28-летний футболист контракт с каталонским клубом.

В текущем сезоне Ракитич принял участие в 15-ти встречах, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона Ракитич Иван
Комментарии (9)
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Cant Stop
1478949243
последней умирает надежда....
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Алексей1988
1478949509
Да лучше в МЮ играть, чем в Барсе раз через раз выходить на поле...
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ttter
1478949794
Барса хочет его оставить.
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alexis02lion
1478951436
Пусть дальше надеется. О планах самой Барселоны все всегда узнают в последний момент. А за бесплатно качественного игрока многие всегда хотят, не один Моур такой.
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Мохнатый
1478963308
У него контракт до лета 19 года.
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Seidu_Dumbiy
1478963378
Жозе Моуринью надеется, что следующим летом сможет подписать хорвата на правах свободного агента МЮ может и подпишет конечно,хотя игроки такого уровня бесплатно по клубам не катаются,а вот будет ли Маур следующим летом в МЮ огромный вопросс
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Luis Figo
1478974576
да пожалуйста, только лет через 2-3! ))
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