«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить Ракитича свободным агентом

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеется, что следующим летом сможет подписать хорвата на правах свободного агента, так как именно в то время истечет его действующее соглашение с сине-гранатовыми.

В настоящее время остается неясным, продлит ли 28-летний футболист контракт с каталонским клубом.

В текущем сезоне Ракитич принял участие в 15-ти встречах, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.