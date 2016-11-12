Шевченко: «Основной вектор развития сборной Украины – улучшение качества игры»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча отборочного турнира на ЧМ-2018 против команды Финляндии рассказал о приоритетных направлениях работы команды.

«Основной вектор развития сборной Украины – улучшение качества игры. Подключать молодежь хорошо, но она должна быть готова к выступлениям за национальную команду. Привлекать молодежь очень важно. Хотя для некоторых игроков это аванс.

Молодые футболисты прогрессируют и важно, чтобы они это делали в своих клубах. Мы предоставляем им шанс в национальной сборной. Подчеркну, что самое важное – это улучшение качества игры.

Нападающий должен забивать. Если он не забивает, то должен выполнять работу, чтобы партнеры забивали. Если мы создаем много моментов, чтобы форвард забивал, то он будет забивать. Если же нападающий своим движением создает зоны для партнеров, чтобы они забивали, то это тоже нас устраивает.

Коноплянка вчера тренировался и чувствует себя хорошо. Надеюсь, все игроки подойдут к матчу в идеальной форме», – сказал Шевченко.

Матч Украина – Финляндия состоится в субботу, 12 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.