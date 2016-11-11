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Мутко: «Я всегда был против системы «осень-весна»

11 ноября 2016, 16:40
45

Глава РФС Виталий Мутко призвал проводить концовку первой части чемпионата России в ноябре и декабре в южных городах страны. Напомним, ранее стало известно, что матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Тереком» перенесен из Томска в Грозный из-за погоды.

«Каждая лига должна отвечать за свою работу. Я говорил РФПЛ, раз уж они инициаторы перехода на систему «осень-весна» – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. Ну, прогноз – он и в Африке прогноз. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. Если мы хотим играть в этом календаре, последние туры нужно проводить на юге.

У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Знаю, многим это не понравится, но есть у нас и манежи. В Екатеринбурге, в Красноярске, смотрю, прилично», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Томь Ахмат Мутко Виталий
Комментарии (45)
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altezzik
1478871795
Просто уйди
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vladimir-7
1478872014
Нужно деньги не растаскивать по карманам, а вкладывать их в строительство стадионов с закрывающимися крышами, при необходимости, по всей России.
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ttter
1478873433
А я всегда был против Мутко.
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МЯСО87
1478873637
Мы всегда были против мудко!
Ответить
KalterJax
1478877905
Хахахах) Вот клоун?) А когда эту систему принимали ты где был? почему ты не сказал тоже самое) никто не говорит об отмене решения РФПЛ, вопрос в том, хотя бы почему именно ТОГДА у тебя такой мысли не возникло) ты просто поддакивал, так же как и поддакиваешь сейчас, когда все специалисты понимают о несостоятельности такого календаря) Вместо того, чтобы поддакивать, то как действительно руководитель РФС, то сказал бы наоборот, что лучше оставить так , как есть) но сократить перерыв, играть в январе и к февралю к еврокубкам подходить в тонусе ... и самое главное начать, что-то для это делать, строить манежи, играть на нейтральных полях в южных регионах) НО НЕТ ... мы будем и дальше плакаться, как всё херово и прыгать с одной системы, на другую ... причём без какого либо правильного подхода
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kimi2005
1478878568
Я просто с него хуею
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FC ЖИЛЬДУН
1478878728
ЭТО РОССИЯ ПАРНИ!!!!ТАКИМИ М.....СТРАНА ГОРДИТСЯ!!
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VVM1964
1478880196
СХЕМА " ОСЕНЬ - ВЕСНА " ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА , ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ДОЛЖЕН ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ( ИМЕННО В ПОСЛЕДНИХ ТУРАХ ВСЕ ОБЫЧНО И РЕШАЕТСЯ ) В НОРМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И НА НОРМАЛЬНЫХ ПОЛЯХ , ЧТО В КОНЦЕ ВЕСНЫ - РЕАЛЬНО , А ВОТ ГРАФИК ИГР НАДО СОСТАВЛЯТЬ ИСХОДЯ ИЗ НАШИХ ПРИРОДНЫХ И ПОГОДНЫХ РЕАЛИЙ ( ВОЗМОЖНО , НАДО УПЛОТНИТЬ ГРАФИК ИГР ( ИГРАТЬ ДОП . ТУР В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ ) ПОЗДНЕЙ ВЕСНОЙ И РАННЕЙ ОСЕНЬЮ - ТАМ ЕСТЬ ОКНА СВОБОДНЫЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКОВ .
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subbotaspartak
1478881666
Пока песня недопета Переходим на систему: лето-лето. От 15 июля до 30 июня играют, Пару недель отдыхают и новый чемп начинают. Для сборной можно найти окошки, Только сборы не помогают ни крошки. От них что угодно можно ждать, Так их мать...
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bafor
1478884378
Он так наивен, что думает, что ему кто-то поверит?)
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