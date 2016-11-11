Мутко: «Я всегда был против системы «осень-весна»

Глава РФС Виталий Мутко призвал проводить концовку первой части чемпионата России в ноябре и декабре в южных городах страны. Напомним, ранее стало известно, что матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Тереком» перенесен из Томска в Грозный из-за погоды.

«Каждая лига должна отвечать за свою работу. Я говорил РФПЛ, раз уж они инициаторы перехода на систему «осень-весна» – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. Ну, прогноз – он и в Африке прогноз. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. Если мы хотим играть в этом календаре, последние туры нужно проводить на юге.

У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Знаю, многим это не понравится, но есть у нас и манежи. В Екатеринбурге, в Красноярске, смотрю, прилично», – сказал Мутко.