Агент: «Азмун относится к Бердыеву как к отцу, он хотел бы и дальше работать с этим тренером»

Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что не получал никаких предложений по футболисту. По словам Хагитали, иранский форвард планирует стать лучшим нападающим РФПЛ.

«Читал об интересе к Сердару со стороны «Ливерпуля», но могу сказать, что на данный момент официальных предложений по нему нет вообще – ни от зарубежных, ни от российских клубов. Азмун не стремится поскорее покинуть клуб. Сейчас его главная цель – стать лучшим форвардом РФПЛ. К тому же Курбан Бердыев для него как отец, и он хотел бы и дальше работать с этим тренером. Впрочем, если какие-то предложения поступят, мы рассмотрим их», – сказал агент.