Травма Акинфеева не носит серьезного характера, но он занимается по индивидуальной программе

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев вышел на тренировку национальной команды, однако участия в занятиях для вратарей не принимал. Страж ворот занимался по индивидуальной программе.

Напомним, 30-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (1:2). По словам представителей сборной, травма вратаря не носит серьезного характера.

Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября против сборной Румынии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.