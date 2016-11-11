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    Семин против системной натурализации игроков

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение относительно натурализации игроков в современном футболе.

    «Единичные случаи натурализации игроков могут быть, но я против того, чтобы превращать это в систему. Тогда мы просто лишимся своих талантливых ребят и все перевернется с ног на голову. Надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, правильно готовить для них хорошую инфраструктуру, чтобы и росли они тоже правильно», – заявил Семин.

    Напомним, за последние годы в сборную России были привлечены Роман Нойштедтер, Гилерме и Марио Фернандес.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.11.2016 11:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 ноября 2016, 17:15

      Три - пять натурализованных это не система. Вот если их всех в сборную втыкать, вот это уже система, причём, позоооорная!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 ноября 2016, 13:32

      Кстати только Фернандес из них может поконкурировать за место в сборной

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > mgordeev 11 ноября 2016, 13:52

      Жоазиньо тоже может составить конкуренцию игрокам атаки... уж лучше Кокорина будет 100%

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > RedGreenHooligan 11 ноября 2016, 17:13

      а он уже Россиянин?

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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > mgordeev 11 ноября 2016, 18:28

      Да

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > sochi-2013 12 ноября 2016, 12:15

      тогда вообще непонятно почему его в сборной нет. Клевый и универсальный игрок.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 ноября 2016, 13:22

      Шпалыч прав!

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