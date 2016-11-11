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    РФПЛ официально подтвердила перенос матча «Томь» – «Терек» в Грозный

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги между «Томью» и «Тереком» пройдет на поле в Грозном. Напомним, что изначально команды должны были провести эту встречу 19 ноября в Томске.

    «Российская футбольная Премьер-лига сообщает, что в связи с угрозой понижения температуры в г. Томске до минус 25-27 градусов и в соответствии с пунктами 3.4 и 6.3 Регламента РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу, матч 14-го тура ФК «Томь» — РФК «Терек» переносится на 19:00 21 ноября в г. Грозный, а матч 28-го тура «Терек» – «Томь» – в г. Томск», – сообщает пресс-служба лиги.

    Источник: РПЛ

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    11.11.2016 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      goalkeeper 90 11 ноября 2016, 13:02

      Победа Терека..инфа 500%)

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 ноября 2016, 12:36

      А изначально так составить календарь, чтобы в холодное время года игры проходили на юге нельзя было?

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > Ubuntu 11 ноября 2016, 12:37

      Ни ума,ни фантазии)

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 ноября 2016, 12:25

      Чем раньше то думали когда календарь составляли??? какого хрена вы там сидите и даже календарь не можете составить. надо же быть таким оленем чтобы в середине ноября в томске игру проводить...

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