Маскерано: «Нам нужно многое исправить»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано призвал партнеров по команде общими усилиями изменить ситуацию, которая сложилась после поражения от сборной Бразилии.

«Нам нужно многое исправить. В этом матче мы показали игру ниже своих возможностей. Сейчас ситуация очень сложная, но мы должны общими усилиями ее поправить. Не знаю, можно ли представить себе более серьезное положение, но сборная Аргентины не может продолжать катиться вниз», – приводит слова Маскерано Ole.

Матч Бразилия – Аргентина закончился со счетом 3:0. После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.