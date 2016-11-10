Широков: «Оценка сборной России – плохо. Не отвратительно, но плохо»

Бывший игрок сборной России Роман Широков в эфире программы «Все на матч!» поделился впечатлениями от игры национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2).

«Оценка – плохо. Не отвратительно, но плохо. По самоотдаче не было серьезных вопросов, но сама игра не удалась. Выделить по этой игре некого. В начале игры забили гол, но потом почему-то упустили нить игры. Второй тайм провели совсем плохо. Если в первом только после минуты 25-й стали выглядеть слабее, то вторую половину встречи провалили полностью. Нельзя играть на ничью, тем более с Катаром, пусть даже на выезде.

У Черчесова всегда команды были злые, нацеленные на атаку. Пока мы этого, к сожалению, не видим. Какие-то выводы по составу он наверняка сделает после этой игры. Какие именно – это мы увидим совсем скоро. Матч с Румынией, особенно домашний, надо выигрывать, показывая немного другую игру. Мы пока не можем сказать, что команда у нас в принципе плохая и играть не может», – сказал Широков.