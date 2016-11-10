Динияр Билялетдинов: «Пусть Оздоев в матче с Катаром постоит за честь «Рубина»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил уверенность в победе национальной команды над Катаром. Сборные проведут игру сегодня, 10-го ноября, встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Понятно, что сборная России фаворит в этом матче. Черчесов хочет попробовать новые сочетания футболистов и посмотреть команду на фоне такого экзотического соперника, с которым можно встретиться только в товарищеском матче. Сомневаюсь, что Катар пробьется к нам на чемпионат мира. Сегодня на поле хочется увидеть Магомеда Оздоева, пусть поиграет, постоит за честь «Рубина».

Игру буду смотреть дома по Интернету. Если дети разрешат, то включу телевизор. Уверен в победе нашей сборной. Думаю, счет будет 3:1», – заявил Билялетдинов.