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    Скрипченко: «Еще не поставил окончательную подпись под контрактом с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал оценку будущему сопернику самарцев в РФПЛ «Зениту». Специалист также отметил, что до сих пор не имеет полноценного контракта со своим нынешним клубом.

    – Впереди очень трудный график матчей, команда идет на последнем месте. Не пугает?

    – Знаете, сейчас чемпионат России настолько серьезный, что невозможно угадать результаты матчей. Не приходится угадывать, где легкий соперник, а где тяжелый. Надо настраиваться на каждый матч и брать очки.

    – Впереди игра с «Зенитом». Что можно сказать о сопернике?

    – Луческу добавил командной игры «Зениту», ведь в прошлом году команда была сориентирована больше на индивидуальных действиях. Безусловно, индивидуально сильные игроки есть и сейчас: и Жулиано, и Кокорин, и Дзюба. Наша задача – понять, что мы можем противопоставить сопернику. Нужно снизить их атакующую мощь. В обороне у них есть проблемы, с учетом еще и того, что у них много дисквалификаций. К тому же, Дзюба не здоров, Шатов также залечивает травму. Но я думаю, что на это не стоит обращать внимания. Полагаю, у «Зенита» достаточно игроков, чтобы заменить отсутствующих. Наше дело – найти бреши в их обороне.

    – Всех интересует один вопрос. Для российского футбола едва ли не уникальный случай, что тренер за столь короткий срок уходит из одной команды и возглавляет другую. Насколько вам сейчас комфортно в эмоциональном плане?

    – Я освободился. «Крылья» вели поиски нового главного тренера. Мне позвонили, поинтересовались, можно ли вступить в переговоры. Я сказал, что конечно, ведь я свободный тренер, мне было бы полезно не простаивать, найти быстро работу. Люди пригласили, я прилетел, переговорили. Я даже скажу так, что я приступил к работе, а контракт остался формальностью. То есть мы все обговорили: финансовую сторону, какие функции, цели и задачи. Удалось прийти к быстрому пониманию. Даже сейчас я работаю, но подпись окончательную под контрактом не поставил. Все договоренности есть, осталось лишь полноценно подписать соглашение, – передает слова Скрипченко корреспондент «Бомбардира» Владислав Кирсанов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 ноября 2016, 15:53

      Я есть офигевать!!Это всё дурные флюиды рептилоида Мутко.От него зараза пошла.Что за чудеса?Каким местом думаем,когда вылетают такие слова?Он,что,блеать,только наполовину подписи нарисовал ??"Потом доподпишусь-устал от переговоров"...Так,что ли?

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      Рейтинг: +423

      Drapik 10 ноября 2016, 14:12

      Скользкий тип. Если про договорняк правда, то получается, что он поднял бабло и быстренько свалил.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Drapik 10 ноября 2016, 14:50

      или наоборот... не поднял бабло и свалил

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