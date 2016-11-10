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    Глушаков: «Может, Мамаев и Кокорин пили «Дюшес», а не шампанское»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков вспомнил инцидент с хавбеком Павлом Мамаевым и форвардом Александром Кокориным, которые «отметились» после ЧЕ-2016 на вечеринке в Монако.

    – Как считаете, история с шампанским в Монако повлияла на то, что Кокорина какое-то время не приглашали?

    – Не исключено. Кто знает, быть может, это делалось в воспитательных целях, чтобы нападающий успокоился… Но как все обстояло на самом деле, не в курсе. Это всего лишь мои догадки. В тот момент больше думал, почему не вызывали меня. Сейчас Александр в хорошей форме – вот и вернулся.

    – Виктория Лопырева, когда ее спросили про тот инцидент в Монако, сказала: «Чего обсуждать, когда ребята тратили свои деньги?» Эта ситуация не заставила вас быть более осторожным в общении с журналистами?

    – В принципе нет. Никто же не знает, что тогда произошло на самом деле. Может, там и не шампанское вовсе было, а какой-нибудь «Дюшес». Что касается осторожности, то, если бы о ней думал, мы с вами здесь не беседовали бы.

    Источник: Р-Спорт

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    10.11.2016 11:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17

      Shulc 10 ноября 2016, 14:56

      шутник)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 ноября 2016, 14:35

      Пили Дюшес, курили чай... всяко бывает. А Дениска так аккуратно высказал, что ему-то в принципе до них обоих поХ..., что и ребятам обижаться не на что, и журналисту бомбу разве что из пальца сосать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 10 ноября 2016, 13:55

      ГЛУШАКУ ПОРА В ШОУ БИЗНЕС, МНОГО БАЗАРИТ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 ноября 2016, 13:54

      Нихуя се дюшес за 250 тыс евро

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2016, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Глушаков в туалете зубной порошок нюхал.

      -5
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 10 ноября 2016, 13:13

      Глушак как звезда каждый час дает инвертю а сам ничего из себя не представляет фуфел и только

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 ноября 2016, 12:34

      Ага....поехали специально в Монако чтобы отечественного буратино за 25рублей залить....не в парадной же его распивать а в ресторане...чтоб все знали этот чудо напиток

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 ноября 2016, 12:33

      Вообще вся эта история вкупе с глушаковским комментом очень напомнила мне песню А.Галича "Красный треугольник". Кому интересно, найдете по цитате:
      "И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,
      И пришли мы с ней в "Пекин" рука об руку,
      Она выпила дюрсо, а я перцовую
      За советскую семью образцовую!"

      Там море простора для фантазий и подмены прежних персонажей нынешними, включая того же Глушакова с Лопыревой.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 ноября 2016, 12:14

      А может Глушаков не курил травку, а глотал "колёса"?

      3
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 10 ноября 2016, 12:14

      и ты туда же

      2
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