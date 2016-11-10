Роналду считает Сантуша лучшим тренером 2016 года

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду проголосует за Фернанду Сантуша на выборах лучшего тренера 2016 года.

«Сантуш и Зидан проделали большую работу. Но, как мне кажется, выиграть Евро с Португалией впервые в ее истории было труднее, чем победить в Лиге чемпионов с «Реалом». Если выбирать одного из двух моих тренеров, то я отдам небольшое предпочтение Сантушу», – рассказал Роналду.