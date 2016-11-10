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    Роналду считает Сантуша лучшим тренером 2016 года

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду проголосует за Фернанду Сантуша на выборах лучшего тренера 2016 года.

    «Сантуш и Зидан проделали большую работу. Но, как мне кажется, выиграть Евро с Португалией впервые в ее истории было труднее, чем победить в Лиге чемпионов с «Реалом». Если выбирать одного из двух моих тренеров, то я отдам небольшое предпочтение Сантушу», – рассказал Роналду.

    Источник: Marca

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    10.11.2016 11:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +271

      artem 81 25 января 2017, 12:21

      Роналду на Евро совсем никакущий был, я первый раз его таким видел, как бабуся бегал... или остальные быстрые такие...

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 ноября 2016, 18:10

      бегал чтоб хоть чем-то помочь команду(((((( я бы так сказал

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 10 ноября 2016, 12:11

      почему не себя? он же в финале че по бровке неплохо бегал, указания давал.

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      Рейтинг: -130

      калач > alexfor 10 ноября 2016, 14:31

      бегал чтоб хоть чем-то в сборной запомниться

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > alexfor 19 ноября 2016, 11:32

      и на того же сантуша с прибором клал.. чуть ли ни как плюшевого мишку трепал

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