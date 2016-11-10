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  • Хомуха: «Отсутствие Еременко сказалось на результатах ЦСКА»

Хомуха: «Отсутствие Еременко сказалось на результатах ЦСКА»

10 ноября 2016, 11:18
7

Известный российский специалист Дмитрий Хомуха уверен, что отсутствие полузащитника ЦСКА Романа Еременко серьезно сказывается на результатах команды.

«Еременко – один из лидеров команды, системообразующий игрок. Его потеря существенно сказалась на результатах, которые ЦСКА показывает сегодня. Сложно рассуждать о том, какой приговор суд вынесет Еременко. Потому что мы точно не знаем, в чем конкретно его обвиняют.

Если будет доказано, что Роман принимал запрещенные препараты, значит, он будет дисквалифицирован на продолжительный промежуток времени. Конечно, о завершении карьеры говорить рано. Если срок дисквалификации составит около года, то он еще сможет вернуться в большой футбол. На мой взгляд, на сегодняшний день, в ЦСКА заменить Еременко мог бы только Головин», — сказал Хомуха.

Напомним, что Еременко отстранили от футбола на месяц, а затем продлили дисквалификацию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хомуха Дмитрий
Комментарии (7)
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каа
1478766823
И все таки тренерский штаб команды РФПЛ... чемпиона, ставящей не менее значимые цели чем уже имеющиеся достижения.... должен предусматривать любые неожиданности ... будь то дисквалификация, травма, трансфер и даже "не пошло у игрока"
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Asbjorn
1478767468
Конечно сказалось, скамейки то толком нет
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Юрий Крутько
1478767924
Неучастие в играх Еременко(как и Дзагоева) это,только одна из причин-указывает на отсутствие глубины состава.Но есть и общий спад,(даже Вернблум сдал)да и пара центральных защитников,кажется,в силу критического возраста, не показывает былую надежную игру,а бывает ее просто проваливает...
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арейская
1478770659
Безусловно сказалось, так же как и отсутствие Дзагоева, надежда на скорое возвращение второго
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vladimir-7
1478773380
Армейцам нужно К.Панченко возвращать и как можно быстрее. А А.Дзагоева мы уже заждались.
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VVM1964
1478775187
СКАЗАЛОСЬ НЕ ОТСУТСТВИЕ ЕРЕМЕНКО И ДЗАГОЕВА , А ОТСУТСТВИЕ ТЕХ , КЕМ ИХ МОЖНО БЫЛО ЗАМЕНИТЬ .
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