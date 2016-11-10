Агент: «Пока официальных предложений по Джикии не поступало»

Представитель защитника «Амкара» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал об интересе к игроку со стороны московского «Локомотива».

«По вопросу заинтересованности «Локомотива» лучше обращаться к спортивному директору Корнееву или президенту клуба Геркусу. Со своей стороны могу сказать одно: контракт Георгия с «Амкаром» будет действовать еще на протяжении полутора сезонов.

Пока официальных предложений нам не поступало. Появятся — будем обсуждать», — сказал Шпинев.

В текущем сезоне Джикия сыграл в 12-ти матчах РФПЛ. На его счету один гол и одна результативная передача.