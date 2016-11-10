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    «Локомотив» интересуется Джикией

    «Локомотив» активно интересуется защитником «Амкара» Георгием Джикией. Напомним, что 22-летний футболист является воспитанником железнодорожников.

    В данный момент защитник находится в расположении национальной сборной России, которая готовится к товарищескому матчу против Катара. По словам официального представителя футболиста Вадима Шпинева, вызов его клиента в главную команду страны стал причиной интереса со стороны топ-клубов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Джикия провел 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

    Источник: Известия

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    10.11.2016 07:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:51

      Думаю цена вопроса в районе 7-8 миллионов баксов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 ноября 2016, 11:01

      пока только слухи и не известно на сколько обоснованы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 10 ноября 2016, 10:25

      Опять "Известия" приписывают Локомотиву выдуманные ими же самими, трансферы.

      -1
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      Рейтинг: +25029

      bset 10 ноября 2016, 10:24

      Почему ЦСКА не интересуется? Хотя бы одного защитника надо сменить. А там и второго со временем, либо Чернов подтянется

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > bset 10 ноября 2016, 11:03

      у них Васин в Уфе набирает опыта и Чернов можеть подтянутся

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 ноября 2016, 09:58

      Джикия я так понимаю центральный защитник. В Локо Пейчинович и Чорлука железно основные, а значит идти к ним на подмену(в случае травм и дисквалификаций)... Наверняка зарплату предложат ему больше чем в Амкаре, поэтому перед ним встанет выбор...

      2
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 10 ноября 2016, 09:37

      Как всё-таки типично для больших команд сперва забраковать толкового парня, а потом, когда он заиграет в клубе попроще, пытаться его вернуть.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 10 ноября 2016, 09:36

      А смысл уходить? Где сейчас Амкар, а где Локо. Тем более даже приглашение в сборную не ставит его автоматически в основу Локо, а в Перми он безоговорочно основной. Так что только за большие деньги и при наличии других вариантов у Пермяков. Уж лучше в тот же Краснодар, чем в Локо сейчас продавать.

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 ноября 2016, 08:34

      норм игрок, но надо в атаку когото брать и срочно

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 ноября 2016, 08:06

      Нужен нап а не защитник.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > bumer_moscow 10 ноября 2016, 09:01

      возможно, кого-то продадут?

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > bumer_moscow 10 ноября 2016, 10:32

      Защитник тоже нужен! нет у нас в центре альтернативы Чорлуке и Пейчиновичу! только если Михалик, который обычно играет в опорной зоне! случись так травма, с кем в центре обороны играть? с Логашовым? или опять будем Шишкина в центр ставить от безысходности) а Джикия это игрок на перспективу, надеюсь раскроется ... а то у нас были толковые ребята как Бурлак или Беляев, жаль не выросли в кого то серьёзнее

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 ноября 2016, 08:04

      Я бы на месте Джикии вернулся в Локо, в нынешней ситуации в которой Локо находится есть шанс зацепиться за основу.

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