Парфенов: «Горжусь своими ребятами, они молодцы»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов расхвалил игру своей команды в матче 21-го тура ФНЛ с «Мордовией» (2:0). По словам специалиста, его подопечным противостоял очень серьезный коллектив.

«Готовились к серьезному матчу, он таковым и получился. «Мордовия» укомплектована очень хорошими футболистами. Не считаю, что нам все давалось слишком легко, в начале матча каждый может перевесить чашу весов в свою сторону. Получилось у нас, сыграли уверенно.

Горжусь своими ребятами, они молодцы. Идем дальше», – сказал Парфенов.

На данный момент «Тосно» занимает в таблице ФНЛ второе место. Лидирует по-прежнему «Динамо».