Тихонов: «Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал мнение о матче 21-го тура ФНЛ против «Балтики» (2:1). По словам специалиста, он ошибся в некоторых заменах.

«Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе. Начинается нервотрепка… Когда мы полностью контролировали игру, наступила самоуспокоенность, что и привело к пропущенному мячу. Сбили ритм игры и замены, здесь я хотел посмотреть игроков, которые только восстановились после травмы, возможно, в некоторых изменениях я ошибся… Хотя игра шла хорошо, можно было забивать третий мяч, мы контролировали игру, но последние двадцать минут мне не понравились, будем разбирать ошибки», – сказал Тихонов.

После 21-го тура «Енисей» находится на 4 месте в турнирной таблице ФНЛ.