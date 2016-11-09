Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб третьего английского дивизиона внес в заявку пятилетнего смертельно больного мальчика

Клуб третьего английского дивизиона внес в заявку пятилетнего смертельно больного мальчика

9 ноября 2016, 23:04
14

«Рочдейл», выступающий в третьем английском дивизионе, внес в заявку на матч кубка Checkatrade Trophy пятилетнего мальчика Джошуа Маккормака, которому в прошлом году диагностировали опухоль головного мозга.

Джошуа не сможет принять участие в ближайшем матче с «Хартлпул Юнайтед», однако будет иметь не только свое место в раздевалке, футболку под 55-м номером, но и будет находиться в заявке на игру среди семерых запасных футболистов клуба.

«Он тронул сердца всех в «Рочдейле» после того, как мы с ним познакомились в феврале. Ни один ребенок не должен пройти через то, что предстоит ему. Мы продолжим делать все, чтобы поддержать Джошуа и всю его семью. Надеемся, что этот небольшой жест с нашей стороны станет лучом света в это непростое время для его семьи», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Источник: BBC
Англия Рочдейл
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ASG
1478721905
Грустно
Ответить
Fedulz-13th
1478722555
Очень печально. выздоравливай. Надеюсь на лучшее. Вот эта команда !
Ответить
foma83
1478722659
Джошуа жалко
Ответить
Denideni
1478723201
Дай Бог здоровья
Ответить
ttter
1478724600
Здоровья
Ответить
АНЖИ ЦАХУР
1478724949
здоровья мелкому и респект клубу
Ответить
СашкаГуров
1478726426
пав
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1478726484
Очень трогательно (
Ответить
Аристократ Олжик
1478726575
С божьей помощью и вперед!
Ответить
Просто игра
1478733278
Молодцы ребята, бывают всё же такие вот добрые лучики, в виде футбольных команд. Вспомнил пожертвование Роналду... Желаю здоровья, Джошуа и счастья его семье!
Ответить
Главные новости
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
1
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
1
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
Все новости
Все новости
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
09:49
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Сборная России одним словом описала победу Сафонова в Суперкубке УЕФА
01:18
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
23
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
3
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
6
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
4
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
5
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+