Клуб третьего английского дивизиона внес в заявку пятилетнего смертельно больного мальчика

«Рочдейл», выступающий в третьем английском дивизионе, внес в заявку на матч кубка Checkatrade Trophy пятилетнего мальчика Джошуа Маккормака, которому в прошлом году диагностировали опухоль головного мозга.

Джошуа не сможет принять участие в ближайшем матче с «Хартлпул Юнайтед», однако будет иметь не только свое место в раздевалке, футболку под 55-м номером, но и будет находиться в заявке на игру среди семерых запасных футболистов клуба.

«Он тронул сердца всех в «Рочдейле» после того, как мы с ним познакомились в феврале. Ни один ребенок не должен пройти через то, что предстоит ему. Мы продолжим делать все, чтобы поддержать Джошуа и всю его семью. Надеемся, что этот небольшой жест с нашей стороны станет лучом света в это непростое время для его семьи», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.