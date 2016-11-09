Черчесов: «Каждый матч важен для сборной России, в каждом матче стараемся показать свою игру»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность своих подопечных к товарищескому матчу против Катара. Специалист высоко оценил класс соперника. Напомним, матч состоится 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Насколько важен для вас этот матч в контексте подготовки к чемпионату мира-2018?

– У нас уже было три игры, эта будет четвертой. Не так много времени для подготовки. Каждый матч важен, в каждом матче стараемся показать свою игру.

– Что знаете об арабском футболе?

– В России есть футболисты из Ирана. Катар мы смотрели. Быстрая команда. Есть несколько техничных игроков в линии атаки. Арабский футбол в целом прогрессирует.

– Как вам готовность Катара к чемпионату мира-2022?

– Стадионов к чемпионату мира пока тут ни видел. У нас в России половина стадионов уже открыта.