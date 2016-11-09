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  • Черчесов: «Каждый матч важен для сборной России, в каждом матче стараемся показать свою игру»

Черчесов: «Каждый матч важен для сборной России, в каждом матче стараемся показать свою игру»

9 ноября 2016, 19:17
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность своих подопечных к товарищескому матчу против Катара. Специалист высоко оценил класс соперника. Напомним, матч состоится 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Насколько важен для вас этот матч в контексте подготовки к чемпионату мира-2018?

– У нас уже было три игры, эта будет четвертой. Не так много времени для подготовки. Каждый матч важен, в каждом матче стараемся показать свою игру.

– Что знаете об арабском футболе?

– В России есть футболисты из Ирана. Катар мы смотрели. Быстрая команда. Есть несколько техничных игроков в линии атаки. Арабский футбол в целом прогрессирует.

– Как вам готовность Катара к чемпионату мира-2022?

– Стадионов к чемпионату мира пока тут ни видел. У нас в России половина стадионов уже открыта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Катар Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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AleksandrTwo
1478711602
где эта половина готовых стадионов, которые именно к ЧМ ?
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Фан666
1478712016
Катар то да, очень прогрессивная команда. Хоть один игрок стоящий у них есть? Вот у нас их практически нет. Так что команды получается равные
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иван маташов
1478712059
влjbniy
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Mi6
1478718991
Удачи!!!
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vladimir-7
1478760557
Какая половина стадионов есть, пока кроме Краснодара и Спартака ничего нет. Черчесов, БРЕХУН! О какой своей игре болтает Черчесов? Хождение по полю как "под мухой".
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Пиво без газа
1478764291
Сегодня и посмотрим, как дела на самом деле обстоят.
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ljrljr0505
1478785978
а она есть? Ну это... своя игра...
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