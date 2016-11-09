Баринов готов сыграть с «Оренбургом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов готов появиться на поле после травмы колена уже в следующем матче своей команды. Напомним, что в 14-м туре «Локомотиву» предстоит выездная игра с «Оренбургом». Матч состоится 19 ноября.

– Сейчас индивидуально тренируюсь. Прошло уже три недели, так что к следующему матчу должен быть в обойме.

⎯ Ты ведь после того, как травму получил, еще минут 15 играл…

⎯ Даже больше. Травма была, наверное, минуте на 15-й, и вот до 42-й я доиграл. Там был сначала очень болезненный удар — нога сразу стала как камень. Я думал, ну, удар и удар, сейчас разбегаюсь, а потом по воротам ударил — и почувствовал щелчок. Когда играешь, особо боль не чувствуешь. Попросил замену только тогда, когда уже сильную боль почувствовал, когда понял, что больше не могу.

⎯ Может, нужно было раньше замениться?

⎯ В команде ребята говорят, что да, нужно было раньше поменяться. Касай сразу после удара мне говорил: «Меняйся, а то сейчас вообще ужасно будет». Сказал ему тогда, что разбегаюсь и будет нормально. Но не получилось.

⎯ Месяц перерыва – это не много?

⎯ Я же практически каждый день занимался, пусть и не в общей группе. Первую неделю, конечно, было просто лечение, а со второй недели – бассейн, упражнения специальные делал. Вот с этой недели я полноценно начал проводить время на поле – бегал с мячом чуть-чуть, а сегодня за все время была самая тяжелая нагрузка – перенес все нормально. Можно сказать, соскучился.