Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет может вернуться во Францию, если получит достойное предложение от сильного клуба, который будет бороться за самые высокие места.

«Возвращение во Францию? Я делаю выбор своих клубов в зависимости от их спортивных амбиций. Но ничего нельзя исключать.

«ПСЖ» или «Марсель»? Эти клубы не выходили на меня с предложениями, так что не задумывался над этим вопросом», – приводит слова футболиста Telefoot.

Напомним, судя по слухам, Пайет может вернуться во Францию уже в январе.