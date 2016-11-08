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    Де Буром интересуется «Галатасарай»

    Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур может возглавить «Галатасарай».

    Сообщается, что голландский специалист уже рассматривает варианты следующей работы, и одним из претендентов на него является турецкий клуб.

    Сейчас «Галатарасай» возглавляет соотечественник де Бура Ян Олде Рикеринк, однако результаты команды разочаровывают руководство клуба. После десяти туров Суперлиги «Галатасарай» занимает третью строчку.

    Напомним, на прошлой неделе де Бур был уволен с поста главного тренера «Интера» из-за плохих результатов. Во вторник на его место был назначен Стефано Пиоли.

    Источник: Football Italia

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    08.11.2016 23:46
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