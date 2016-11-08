Араухо проведет девять месяцев в тюрьме за вождение авто в нетрезвом состоянии

Ближайшие девять месяцев своей жизни нападающий «Лас-Пальмаса» Серхио Араухо будет вынужден провести за решеткой. 24-летнего футболиста приговорили к заключению за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

26 сентября аргентинец был остановлен патрульной службой, после чего ответил отказом не предложение пройти тест на алкоголь. Отмечается, что на суде прокурор настаивал приговорить Араухо к 11-ти месяцам тюрьмы. Кроме того, решением власти форвард лишился на два года водительских прав. В ближайшем времени адвокатами футболиста буден подана апелляция.

Ы нынешнем розыгрыше Примеры Араухо записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 10-ти матчах.