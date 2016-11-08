Куртуа рассказал, что не вступал в переговоры с «Реалом»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа подчеркнул, что не имел никаких контактов с «Реалом» по поводу возможного перехода. Также 24-летний бельгиец отметил, что никогда не задумывался о возвращении в «Атлетико», за который он выступал на правах аренды с 2011 по 2014 год.

«Я не читал всего написанного обо мне. Но могу сказать, что я ни разу не вступал в контакт с «Реалом». Никаких переговоров с ним у меня не было.

Возвращение в «Атлетико»? Облак прекрасно выполняет там свои функции, а я счастлив в «Челси». Данный вопрос никогда не поднимался», – приводит слова Куртуа Radio Cope.