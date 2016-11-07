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  • Скала: «Федун должен предоставить Каррере в «Спартаке» больше полномочий при принятии решений»

Скала: «Федун должен предоставить Каррере в «Спартаке» больше полномочий при принятии решений»

7 ноября 2016, 22:34
4

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала выразил мнение, что владелец красно-белых Леонид Федун должен предоставить нынешнему наставнику москвичей Массимо Каррере больше полномочий при принятии решений.

«Неудивительно, если Каррера добьется больших результатов со «Спартаком». Он знает, как мотивировать команду. Федун? Я очень тепло отношусь к президенту москвичей. Он не должен требовать многого от Карреры, но при этом итальянцу необходимо предоставить больше полномочий при принятии решений. Федун не так много времени уделяет команде из-за дел, но его присутствие всегда помогает красно-белым», – сказал Скала.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Спартак Скала Невио Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (4)
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ЮЗИК
1478574388
Такого никогда не было и не будет при Федуне
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momwig_
1478585005
Да уж, Федуну будет трудно... Но он ведь не идиот далеко, в конце-то концов. Реальные результаты и очевидный прогресс должны убеждать даже его. Главное чтобы от сложностей (которые непременно будут) крышу не сорвало и не начались опять метания. Арнольдыч, дай Каррере полномочий и три-четыре игрока приличного уровня!
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oyabun
1478592643
Должна быть прямая линия взаимоотношений Президент клуба - Тренер. Безо всяких посредников. Остальные все - помощники в достижении главной цели, обеспечения наивысшего результата. А сейчас между тренером и Федуном слишком большая прослойка людей, которые просто кормятся с клуба. Им не результаты нужны, а просто возможность как можно больше навариться. Пока с клуба будут кормиться подобные паразиты, тренеру будет очень тяжело добиваться поставленных целей. Что мы уже и видели неоднократно. Хотя бы на примере того же Унаи Эмери или Аленичева.
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спартак спартаков1
1478634064
ни кому федя так не даст.спартак бы давно стал чемпионом будь по другому
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