Скала: «Федун должен предоставить Каррере в «Спартаке» больше полномочий при принятии решений»

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала выразил мнение, что владелец красно-белых Леонид Федун должен предоставить нынешнему наставнику москвичей Массимо Каррере больше полномочий при принятии решений.

«Неудивительно, если Каррера добьется больших результатов со «Спартаком». Он знает, как мотивировать команду. Федун? Я очень тепло отношусь к президенту москвичей. Он не должен требовать многого от Карреры, но при этом итальянцу необходимо предоставить больше полномочий при принятии решений. Федун не так много времени уделяет команде из-за дел, но его присутствие всегда помогает красно-белым», – сказал Скала.