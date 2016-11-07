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    Аджоев может стать одним из руководителей в «Локомотиве»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев во время зимней паузы в РФПЛ может стать одним из руководителей «Локомотива». По информации «Лайфа», руководство железнодорожников видит в 55-летнем функционере человека, который будет заниматься трансферной политикой клуба. Сообщается, что в случае, если Аджоев не придет в московскую команду, красно-зеленые зимой рискуют остаться без серьезных приобретений.

    Напомним, бывший спортивный директор «Динамо» являлся одним из претендентов на пост президента «Локомотива». Однако в итоге данную должность занял Илья Геркус.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2016 22:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 ноября 2016, 17:26

      с ума сошли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 8 ноября 2016, 16:41

      Просто жуть.................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 ноября 2016, 12:17

      Аджоев, трансферная политика... что то мне уже страшно становится...
      «Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии --- что то мне подсказывает это его наводка...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 ноября 2016, 09:56

      зачем он нам?????? Посмотрите на Динамо. Пока он там был. И где они сейчас???

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 > ljrljr0505 8 ноября 2016, 12:22

      аджоев из тульского арсенала,а не из динамо

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > serghio1990 8 ноября 2016, 13:29

      ты в курсе, что это один и тот же человек?

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 ноября 2016, 09:50

      Аля Динамо????

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 ноября 2016, 07:28

      Пизд...ц Локомотиву!!! в ПерДив!!! прЮвет динаме

      -1
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      Рейтинг: +111

      baddy 8 ноября 2016, 05:01

      Видать уже надоела ему Тула, хочет опять в Москве тусоваться. Если так, то развал Лохомотива неизбежна.

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 ноября 2016, 01:35

      Совсем не наш, ему будет наплевать на дальнейшие перспективы Локо и, если возникнут финансовые проблемы, соскочит, срубив бабла. Нужно приглашать кого-то из "Семьи."

      3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 8 ноября 2016, 01:02

      хм

      0
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