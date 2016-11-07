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Аджоев может стать одним из руководителей в «Локомотиве»

7 ноября 2016, 22:23
11

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев во время зимней паузы в РФПЛ может стать одним из руководителей «Локомотива». По информации «Лайфа», руководство железнодорожников видит в 55-летнем функционере человека, который будет заниматься трансферной политикой клуба. Сообщается, что в случае, если Аджоев не придет в московскую команду, красно-зеленые зимой рискуют остаться без серьезных приобретений.

Напомним, бывший спортивный директор «Динамо» являлся одним из претендентов на пост президента «Локомотива». Однако в итоге данную должность занял Илья Геркус.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Аджоев Гурам
Комментарии (11)
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Romantic2010
1478556176
хм
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loko-the_best
1478558139
Совсем не наш, ему будет наплевать на дальнейшие перспективы Локо и, если возникнут финансовые проблемы, соскочит, срубив бабла. Нужно приглашать кого-то из "Семьи."
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baddy
1478570519
Видать уже надоела ему Тула, хочет опять в Москве тусоваться. Если так, то развал Лохомотива неизбежна.
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Nerlinger
1478579336
Пизд...ц Локомотиву!!! в ПерДив!!! прЮвет динаме
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bumer_moscow
1478587847
Аля Динамо????
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ljrljr0505
1478588197
зачем он нам?????? Посмотрите на Динамо. Пока он там был. И где они сейчас???
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RedGreenHooligan
1478596659
Аджоев, трансферная политика... что то мне уже страшно становится... «Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии --- что то мне подсказывает это его наводка...
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BorisoW
1478612496
Просто жуть.................
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Diesel133
1478615202
с ума сошли?
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