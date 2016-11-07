Аджоев может стать одним из руководителей в «Локомотиве»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев во время зимней паузы в РФПЛ может стать одним из руководителей «Локомотива». По информации «Лайфа», руководство железнодорожников видит в 55-летнем функционере человека, который будет заниматься трансферной политикой клуба. Сообщается, что в случае, если Аджоев не придет в московскую команду, красно-зеленые зимой рискуют остаться без серьезных приобретений.

Напомним, бывший спортивный директор «Динамо» являлся одним из претендентов на пост президента «Локомотива». Однако в итоге данную должность занял Илья Геркус.