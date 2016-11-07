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    Витсель: «Перейду ли я в «Ювентус»? Это случится либо зимой, либо летом»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что в скором времени покинет петербургский клуб и присоединится к «Ювентусу». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

    «Всегда приятно слышать, что такой клуб, как «Ювентус», не оставляет попыток приобрести меня. Я перейду в туринскую команду, но не знаю, когда это произойдет – зимой или летом. Пока я выступаю за «Зенит», а дальше будет видно», – приводит слова Витселя RTBF.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2016 22:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +29

      Jois91 8 ноября 2016, 14:30

      Я все таки удивляюсь комментариям пользователей, у которых логотип Зенита или что-то в этом роде. Типо - "вали от сюда" Алё опомнитесь, разве этот футболист заслуживает такого отношения? Ведь все предыдущие годы он вкладывал себя в клуб...
      Нет бы сказать, "спасибо брат, за те игры, которые ты провел на высшем уровне" Вспомните тот же гол Валенсии, да и много других...

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 ноября 2016, 09:28

      Какая разница, когда? Бабу с воза - кобыле легче, одни пустопорожние разговоры.

      0
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 8 ноября 2016, 09:24

      Возвращайте Денисова из Динамо. Может старик его образумит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 ноября 2016, 08:45

      Скорее бы уже перешел и закрыли тему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 ноября 2016, 07:59

      Одуван продажный

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > алекс88 8 ноября 2016, 18:31

      таким он стал подписав с зеней контракт,а сейчас образумился и в футбол играть хочет,а не бухгалтерией заниматься

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 8 ноября 2016, 00:55

      кому ты нужен

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 7 ноября 2016, 23:55

      Ну чисто на лавку Маркиза подменить. По мне уж лучше Лемина бы наигрывали.

      4
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 ноября 2016, 23:02

      Да вали уже

      -2
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > MEHROJ ЗЕНИТ 8 ноября 2016, 06:14

      Останетесь с одними деревяшками

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 ноября 2016, 22:58

      Без Халка обошлись(даже лучше, стал Зенит играть),а без Витселя(вечно уходящего из команды) и подавно...Луческу,что-нибудь придумает...

      -2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Юрий Крутько 8 ноября 2016, 00:06

      Лучше зимой, чтобы и не рассчитывать на него. Все равно в последнее время играет как засланный казачок.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 22:54

      А нужен ли ты Ювентусу? Ты там играть не сможешь, Томи забить не можешь так что надоел ты со своим сраным переходом! Вали уже быстрее куда-нибудь

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