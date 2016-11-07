Витсель: «Перейду ли я в «Ювентус»? Это случится либо зимой, либо летом»

Я все таки удивляюсь комментариям пользователей, у которых логотип Зенита или что-то в этом роде. Типо - "вали от сюда" Алё опомнитесь, разве этот футболист заслуживает такого отношения? Ведь все предыдущие годы он вкладывал себя в клуб...
Нет бы сказать, "спасибо брат, за те игры, которые ты провел на высшем уровне" Вспомните тот же гол Валенсии, да и много других...
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что в скором времени покинет петербургский клуб и присоединится к «Ювентусу». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.
«Всегда приятно слышать, что такой клуб, как «Ювентус», не оставляет попыток приобрести меня. Я перейду в туринскую команду, но не знаю, когда это произойдет – зимой или летом. Пока я выступаю за «Зенит», а дальше будет видно», – приводит слова Витселя RTBF.