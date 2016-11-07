Источник: Моуринью не доверяет Смоллингу и Шоу и хочет от них избавиться

Бывший нападающий «Селтика» Энди Уокер, ныне являющийся экспертом Sky Sports, выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не доверяет защитникам Крису Смоллингу и Люку Шоу и намерен избавиться от них.

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «красных дьяволов» к следующему сезону рассчитывает продать сразу восемь игроков, однако оба футболиста в данный список не входили. В нынешнем сезоне Смоллинг провел за «МЮ» в АПЛ шесть матчей и забил один гол, на счету Шоу – семь встреч и ноль результативных действий.