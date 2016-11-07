Салугин: «Прекрасно, если бы лимит в РФПЛ был в 10 российских игроков на поле»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в РФПЛ. Как отметил футболист, он хотел бы, чтобы на поле выходило по 10 российских игроков. Напомним, на данный момент в матчах чемпионата России в составе команды может одновременно находиться шесть легионеров и пять россиян.

«Прекрасно, если бы лимит был в 10 российских игроков на поле. Я думаю, при лимите клубам приходится покупать сильных легионеров. Ведь не может же в состав проходить иностранец, который играет на одном уровне с россиянином», – сказал Салугин.