Пятницкий считает, что «Зенит» и ЦСКА слишком слабы, чтобы конкурировать со «Спартаком» за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что московский клуб является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ. По его мнению, основные конкуренты красно-белых – «Зенит» и ЦСКА – не показывают той игры, которая могла бы позволить им бороться за золотые медали. На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Игра «Спартака» не гарантирует команде чемпионства. Но надо понимать, что соперники по сравнению со «Спартаком» очень слабы. Тот же ЦСКА, тот же «Зенит» не показывают той игры, которую можно противопоставить и конкурировать со «Спартаком». «Спартак» выглядит лучше. Я спартаковец, но дело в том, что конкуренты не показывают той игры, которая, возможно, поможет им бороться за чемпионское звание.

Парадокс: не могу сказать, что «Спартак» в чем-то прибавил. Я могу лишь констатировать, что конкуренты на самое высокое звание очень слабы. Это касается ЦСКА и «Зенита». Я не вижу, как говорят, «руки Карреры». Ничего такого не вижу, что Каррера привил команде», – сказал Пятницкий.