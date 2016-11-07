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  • Пятницкий считает, что «Зенит» и ЦСКА слишком слабы, чтобы конкурировать со «Спартаком» за чемпионство

Пятницкий считает, что «Зенит» и ЦСКА слишком слабы, чтобы конкурировать со «Спартаком» за чемпионство

7 ноября 2016, 20:00
44

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что московский клуб является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ. По его мнению, основные конкуренты красно-белых – «Зенит» и ЦСКА – не показывают той игры, которая могла бы позволить им бороться за золотые медали. На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Игра «Спартака» не гарантирует команде чемпионства. Но надо понимать, что соперники по сравнению со «Спартаком» очень слабы. Тот же ЦСКА, тот же «Зенит» не показывают той игры, которую можно противопоставить и конкурировать со «Спартаком». «Спартак» выглядит лучше. Я спартаковец, но дело в том, что конкуренты не показывают той игры, которая, возможно, поможет им бороться за чемпионское звание.

Парадокс: не могу сказать, что «Спартак» в чем-то прибавил. Я могу лишь констатировать, что конкуренты на самое высокое звание очень слабы. Это касается ЦСКА и «Зенита». Я не вижу, как говорят, «руки Карреры». Ничего такого не вижу, что Каррера привил команде», – сказал Пятницкий.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Пятницкий Андрей
Комментарии (44)
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Kollljan
1478538213
Если "Зенит" слаб, то как он тогда умудрился впороть Спартак?
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кошмарик
1478538299
еще один "иксперд" ... видать тоже брамантан не выветрился до сих пор.. ждем следующих..
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acer2003
1478538634
Бывшие игроки Спартака, очень рано предсказывают ему чемпионство.Всё может быть, но будем посмотреть ))
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Krics
1478539137
Руки Карреры не вижу, может очки прописать пора, все болельщики видят, а ты нет?!!!
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alp
1478539482
експерты спартака умиляют своей глупостью ))
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Диктор
1478539745
Про ЦСКА согласен полностью-а про Зенит вообще после матча между нашими командами говорить противно.Не умеете честно играть вообще заткнитесь.
Ответить
Диктор
1478539976
Тупо украли три очка.
Ответить
Жентус
1478544177
А Спартак значит показывает чемпионскую игру? У Спартака на классе вообще игр нет, а в Европе потом от него что ждать? Очередного вылета ради чемпионата России? Хорошо говорить о какой то невнятной команде, которая не играет на два фронта.
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KARAT777
1478544815
Спартак может проиграть только себе
Ответить
Zeff
1478553176
Давайте АЕК пригласим в чемпионат.
Ответить
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