Экс-игроки «Мордовии» обратятся в прокуратуру из-за долгов по зарплате

Бывший хавбек «Мордовии» Алексей Иванов заявил, что саранский клуб должен ему и другим игрокам зарплату за восемь месяцев. По словам 35-летнего футболиста, все вместе они намерены подать заявление в прокуратуру, чтобы добиться выплаты задолженности.

– Ситуация очень непонятная. 90 процентов игроков покинули «Мордовию» еще в мае – закончились контракты. Однако клуб до сих пор с нами не расплатился.

– За сколько месяцев вам еще должны?

– Не заплатили еще даже за март. Когда мы играли, уже тогда задолженность составляла три месяца. Господин Лысов просил нас никому не давать интервью, не разглашать слухи. Помню, потом губернатор Волков заходил к нам в раздевалку со словами, что мы все вам выплатим сразу после завершения чемпионата. Казалось бы, кому верить, как не главе региона? Однако воз и ныне там.

– И вы, получается, терпите до ноября?

– Да. Когда чемпионат закончился, мы в принципе могли поднять шум по поводу долгов, и «Мордовия « не прошла бы лицензирование на новый сезон. Но мы поступили по-человечески, просто ждали, когда «Мордовия» отдаст деньги. Странно это все. В республике все-таки пройдет чемпионат мира, по-моему, таких моментов быть не должно.

– Подавали в Палату по разрешению споров?

– Да. Наши претензии были одобрены в полном объеме, но руководством клуба ничего по-прежнему не предпринимается.

– И что теперь делать?

– Готовы всей командой написать заявление в прокуратуру. Потому что реально ничего не двигается… Уже и запрет на регистрацию новичков на них наложили. Тишина.

– С руководством клуба как-то общаетесь?

– С Бибиковым связь поддерживаем. Но он ничего не решает. Ждет команды сверху… Но губернатор обещал, а на дворе уже ноябрь. Неприятно это все.

– Когда напишите заявление в прокуратуру?

– Хотим написать, надо сдвигать ситуацию с мертвой точки. Устали ждать. Иногда хотя бы полтранша дают, показывают, что хотят решить вопрос. Если ты подписываешь с человеком контракт – плати. Им верили, могли закрыть им заявку на новый сезон. Промолчали. А вон оно как получилось. Это не делает чести российскому футболу в преддверии домашнего чемпионата мира.

– Вы лично завершили карьеру?

– Пока на паузе. Были какие-то варианты, но они меня не устроили. В первом дивизионе играть не очень хочется. Поэтому склоняюсь к завершению карьеры. Занимаюсь семьей и другими делами.