Мини-футбол. «Сибиряк» и «Норильский Никель» за два матча назабивали 26 голов и другие результаты

В двухматчевом противостоянии 6-го тура Суперлиги «Сибиряк» оказался сильнее «Норильского Никеля» – 14:12. В первой игре клуб из Новосибирска победил с разницей в семь мячей, во второй – крупно уступил со счетом 4:9.

В других встречах «Газпром-ЮГРА» дважды обыграл подмосковное «Динамо», а «Тюмень» по сумме двух матчей обыграла «Новую Генерацию».

Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур

Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Норильский Никель (Норильск) – 10:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Волынюк, 10; 2:0 – Главатских, 11; 3:0 – Сайотти, 14; 3:1 – Канивец, 32; 4:1 – Сайотти, 32; 4:2 – Филиппов, 33; 4:3 – Костыгин, 35; 5:3 – Сантана, 37; 6:3 – Сайотти, 37; 7:3 – Плахов, 38; 8:3 – Сантана, 43; 9:3 – Иванов, 44 (6м); 10:3 – Сантана, 45.

Динамо (Московская область) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Катата, 19; 1:1 – Робиньо, 20; 1:2 – Давыдов, 32; 2:2 – Сергеев, 36; 2:3 – Лысков, 39; 2:4 – Купатадзе, 50.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Тюмень – 3:5 (1:3)

Голы: 1:0 – Чуйков, 4; 1:1 – Абрамович, 9; 1:2 – Антошкин. 15; 1:3 – Мишарин, 20; 1:4 – Лобков, 39; 2:4 – Суворов, 42; 3:4 – Чуйков, 45; 3:5 – Милованов, 50.

Вторые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Норильский Никель (Норильск) – 4:9 (1:6)

Голы: 0:1 – Сытин, 9; 0:2 – Канивец, 11; 1:2 – Нугуманов, 12; 1:3 – Филиппов, 13; 1:4 – Канивец, 16; 1:5 – Чащин, 20; 1:6 – Канивец, 25; 2:6 – Сантана, 26; 3:6 – Сайотти, 36; 4:6 – Иванов, 40; 4:7 – Пономарев, 42; 4:8 – Пономарев, 48; 4:9 – Костыгин, 49.

Динамо (Московская область) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 38; 1:1 – Давыдов, 42; 1:2 – Марсенио, 45.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Тюмень – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мишарин, 15; 1:1 – Соколов, 32; 2:1 – Прокушев, 32; 2:2 – Антошкин, 40.