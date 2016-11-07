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    Президент «Оренбурга»: «Вопрос журналиста о цирке был провокационным»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию, возникшую после пресс-конференции матча 13-го тура с «Краснодаром» (3:3), когда наставник гостей Роберт Евдокимов не сдержался и выругался на журналиста.

    «Я смотрел пресс-конференции и Роберта Евдокимова, и Игоря Шалимова, но там все было нормально. Остальное, вероятно, осталось вне кадра. Конечно, вопрос был провокационным на самом деле. Там был вопрос по Роману Воробьеву, и понятно, что такой игрок я не думаю, что будет какой-то цирк устраивать. Человек после травмы, напряжение в матче чувствовалось. Вопрос провокационный, но то, что Евдокимов не сдержался – будем разговаривать.

    Думаю, что и журналист был на эмоциях, и сам тренер. Только после игры, все горячие. Я думаю, что он интересы свои и команды защищал, но, конечно, не в такой форме стоило это делать, я думаю. При встрече обязательно поговорим, уточним, что там на самом деле было», – сказал Столыпин.

    Источник: Р-Спорт

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    07.11.2016 11:09
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