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    Джикия собирается доказывать, что достоин вызова в сборную России

    Защитник «Амкара» Георгий Джикия, получивший вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор, поделился эмоциями от этого события. По словам Джикии, ему также предложено выступать за сборную Грузии.

    – Вчера был матч с ЦСКА. Неплохого результата добились. Сегодня рано утром сразу сюда. Специально прибыл пораньше, чтобы экипировку получить. Вот только что поздоровался со Станиславом Саламовичем.

    – Как ощущения от нахождения в главной команде страны?

    – Все отлично, все на уровне. Эмоции, понятное дело, положительные. Но теперь важнее доказать на поле, что я этого вызова достоин.

    – Вас ведь в сборную Грузии еще зовут?

    – Да, от руководства федерации звонили. Президент. Хотят видеть меня у себя.

    – Но вы уже сделали выбор в пользу сборной России?

    – Меня пригласили на тренировочный сбор. Раз я приехал, значит...

    – Значит, хотите играть за российскую команду?

    – Я, может, и хочу, но для этого нужно пройти большой путь. И вот он шанс доказать, что я готов. Разговаривал с Гаджи Гаджиевым, он рассказал, что за мной давно следят. Кстати, спасибо ему, ведь работа с ним дала такие плоды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 ноября 2016, 11:02

      удачи

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