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  • Олег Иванов готов завершить карьеру, если не будет предложений от клубов РФПЛ

Олег Иванов готов завершить карьеру, если не будет предложений от клубов РФПЛ

7 ноября 2016, 09:50
5

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что завершит спортивную карьеру, если в нем не будет заинтересован ни грозненский клуб, ни другие команды РФПЛ.

«Действительно, я задумывался о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу, но, надеюсь, что это произойдет не в ближайшие несколько лет. Буду нужен «Тереку», закончу карьеру здесь. Буду чувствовать, что не дотягиваю до основного состава, то не буду мучить ни себя, ни команду. Если пойму, что не нужен никому в премьер-лиге, то завершу карьеру.

У «Терека» есть поступательное движение, мы прибавляем от игры к игре. Постараемся набрать как можно больше очков до большой паузы в чемпионате. Я совру, если скажу, что не хочу сыграть за сборную. Конечно, хочу, но выбирает главный тренер. Наверное, сейчас он видит игроков сильнее меня. Пока у сборной было мало игр, все они разные – где-то хватает сыгранности, где-то нет. Команда строится, пока тяжело давать какую-то оценку», – сказал хавбек.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Иванов Олег
Комментарии (5)
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castromen
1478505514
Вот бы его в Ростов,реальное будет усиление.
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TERIA-76
1478511086
Пару лет ещё поиграет)))
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BelorussianVoice
1478512677
не завершит он карьеру в 30, не смешите...
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арейская
1478513260
Рановато завершать, да и игрок не плохой
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Boozman
1478518763
Зырянов в свои годы до сих пор гоняет в футбол и не собирается пока завершать, хоть и ФНЛ с молодежной командой, но тем не менее. А тут если не будет предложений из РФПЛ, то всё, катастрофа, брезгливые какие. Вот вам и отношение к футболу
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