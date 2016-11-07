Олег Иванов готов завершить карьеру, если не будет предложений от клубов РФПЛ

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что завершит спортивную карьеру, если в нем не будет заинтересован ни грозненский клуб, ни другие команды РФПЛ.

«Действительно, я задумывался о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу, но, надеюсь, что это произойдет не в ближайшие несколько лет. Буду нужен «Тереку», закончу карьеру здесь. Буду чувствовать, что не дотягиваю до основного состава, то не буду мучить ни себя, ни команду. Если пойму, что не нужен никому в премьер-лиге, то завершу карьеру.

У «Терека» есть поступательное движение, мы прибавляем от игры к игре. Постараемся набрать как можно больше очков до большой паузы в чемпионате. Я совру, если скажу, что не хочу сыграть за сборную. Конечно, хочу, но выбирает главный тренер. Наверное, сейчас он видит игроков сильнее меня. Пока у сборной было мало игр, все они разные – где-то хватает сыгранности, где-то нет. Команда строится, пока тяжело давать какую-то оценку», – сказал хавбек.