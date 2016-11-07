Эдегор зимой может отправиться в аренду в «Ренн»

Бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр, который в данный момент занимает административную должность и консультирует президента «Ренна» заявил, что полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее трансферное окно может быть отдан в аренду во французскую команду.

«Мы не забыли об Эдегоре. В зимнее трансферное окно посмотрим, возможно ли его выступление в нашем клубе», – сказал Сильвестр.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб не рассчитывает на 17-летнего футболиста и не прочь отдать его в аренду в другую команду.