Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Синицын призвал дать футболисту «Оренбурга» Воробьеву «Оскар»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказал мнение о матче 13-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (3:3), а также предложил дать «Оскар» полузащитнику гостей Роману Воробьеву.

    «Это какой-то несчастный случай – вести 2:0 и так быстро растерять преимущество. Не знаю, с чем это связано. Тренер назвал это «затмением». Мы не должны так играть такие матчи. Надо уверено доводить дело до победы. Возможно, потеряли концентрацию, уверовали в свою победу после 2:0. А это сыграло с нами злую шутку. Потом, непонятное удаление Эбуэ Куасси.

    Ну и «Оренбург», конечно, играл на удержание. Роману Воробьеву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле. Некрасиво соперник себя вел. Что я могу сказать по судейству? Сейчас много можно сказать на эмоциях. Тут надо разбираться компетентным органам. Со стороны кажется, что арбитр сделал очень много ошибок, но это, наверное, не анализ, а мои эмоции. Трудно ли было выходить по ходу игры? Я был готов к этому», – сказал вратарь.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2016 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 ноября 2016, 13:37

      а что с Крицюком, подозрительно как то ушел...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 7 ноября 2016, 09:25

      ну воробьёва то винить надо во вторую очередь,а в первую себя,потому как такое преимущество проебали,вели бы 2:0 и дальше и пусть хоть вся команда соперника "косит"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 7 ноября 2016, 08:53

      Стало уже правилом: чуть что валить все на судей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > maior-60 7 ноября 2016, 09:27

      Это правило существует испокон веков. Просто до "Спартака" на нем не зацикливались.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 08:38

      Уже и Оренбург судей покупает, бардак!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 ноября 2016, 07:23

      Да чо воробьев практически любой футболист может симулировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 7 ноября 2016, 06:43

      Опять скандал!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11