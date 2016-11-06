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Евдокимов обматерил журналиста после игры с «Краснодаром»

6 ноября 2016, 23:18
19

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов во время пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:3) обматерил одного из журналистов. Российскому специалисту не понравился вопрос о том, что игроки его команды тянули время в последние 10 минут встречи.

«Да пошел ты, б****! Во главе с пресс-атташе, б****. Маразматики. А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****», – заявил Евдокимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург Евдокимов Роберт
Комментарии (19)
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retiremen
1478463880
Правильно, так их!!! Какого х...я они твоих девочек трогают??? Ишь ты, как они!!! Особенно Воробева красавица!!!! Это ж на сколько хотела быть в центре внимания, что 3 раза носилки ей выносили...
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alexidj
1478464945
да уж...где видео/аудио? откуда инфа вообще...знаю Евдокимова как хорошо воспитанного специалиста и вообще не представлю чтобы он подобное говорил...да посмотрите его интервью..
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bset
1478465314
Так можно было красиво унизить журналиста, а унизил в итоге себя. Очень жаль
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VikNMar
1478466307
Журналисты уже достали ...........
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Фрэнк Серпико
1478466509
Если это и правда, то я думаю его возмутил не сам вопрос, а поведение пресс-атташе клуба, который вместо того, чтобы поддержать тренера, на которого нападают журналисты, подключился к ним. Наверное, его (пресс-атташе) уволят, и правильно сделают
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marslond
1478470123
Расстроился из-за потерянной победы, но держать себя в руках нужно всегда, а то цирк получиться мат перемат.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478470943
Да все команды так делают смысл такой вопрос задавать
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zarsm
1478472793
Е6анутые журналисты. Понабирают обезьян, которые даже грамотные вопросы не могут задать. Кому нахрен интересно то что они тянули время? Все так делают, тем более в игре с более сильной командой.
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sargassov
1478489702
Журналюги просто отбывают номер. Задают глупые вопросы, получают пустые ответы и процесс идёт. Или убрать их с их интервью, или что-то менять
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Leeds1023
1478505181
И вообще он никого не материл, это междуметья для связоности речи, не относятся к конкретным личностям)
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