Евдокимов обматерил журналиста после игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов во время пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:3) обматерил одного из журналистов. Российскому специалисту не понравился вопрос о том, что игроки его команды тянули время в последние 10 минут встречи.

«Да пошел ты, б****! Во главе с пресс-атташе, б****. Маразматики. А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****», – заявил Евдокимов.