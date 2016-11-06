Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Госдумы: «Хочется спросить у Гинера: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?»

Депутат Госдумы: «Хочется спросить у Гинера: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?»

6 ноября 2016, 22:27
27

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев остался недоволен тем, в каких условиях проходили матчи 13-го тура чемпионата России.

«Ужасная погода, сильнейший снегопад и футболом это назвать нельзя. И ведь это свойственная для России погода. Если в последние годы мы видели потепление климата, и можно было играть в футбол чуть ли не до Нового года, то сейчас настоящая московская зима, которая начинается в ноябре. И это за четыре тура до перерыва. Если сейчас так, то как будет в начале декабря? Ну, какой может быть футбол в такую погоду. Хорошо, европейский календарь не переделать, в любом случае нам играть в еврокубках по западному графику. Но давайте мы хотя бы пожалеем наш футбол и наших болельщиков. Это издевательство над спортсменами и любителями футбола. Я изначально говорил, что такой календарь – ошибка. Незачем было подстраиваться под Запад. Нужно соответствует тем климатическим условиям, которыми мы располагаем. В России можно играть только летом. Не послушали – теперь играем в снегу. А потом мы жалуемся на низкую посещаемость.

И вот глядя на матч ЦСКА – «Амкар», хотелось спросить у господина Гинера, который ратовал за переход на нынешний календарь: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?» — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Гинер Евгений
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alexx22
1478460885
в царской ложе тепло, он же не простой фанат
Ответить
АлёшкА91
1478460962
Депутат о простом народе подумал чтоли? Сам небось жопу свою на Канары поедет греть на зампредовскую зарплату, и премию небось в тройном размере под Новый год выпишут. У нас же очень много денег в стране. Простите накипело немного после прочтения.
Ответить
Jaguar58
1478461961
да вы на себя посмотрите!!! законы по хлеще этого календаря по идиотизму принимаете !
Ответить
Алекc
1478461983
видел матч. это пипец. просто метель! Спартак играл в томске в -14 и на ледянке, а тут снега полное поле. пора переходить на весна-осень, это не футбол, а безобразие!
Ответить
Rzn_za_cska
1478462719
ему точно не холодно
Ответить
Nerlinger
1478462816
А тебе в думе?
Ответить
007abdul007
1478463600
а при старой системе мы до декабря не играли???
Ответить
ljrljr0505
1478465476
сейчас осень-весна и календарь до декабря. Раньше было весна осень и календарь тоже был до декабря. Отличие только одно. Раньше чемпиона определяли поздней осенью и он в еврокубки играл с будущего сезона, а сейчас зимой заканчивается только первый круг... Так что как ни верти от перемены мест ничего не поменяется... Нужно менять отношение к болельщикам и игрокам. Т.е. крыши на всю арену, подогревы и прочее. В краснодаре стадион построили там даже в редкую плохую погоду зрителям комфортно...
Ответить
cska-62
1478467539
Гинер ответил Лебедеву: "Игорь Владимирович! Вы просто не знаете, что на нашем стадионе подготовлены меры против буйных болельщиков. В случае, если они разгуляются и устроят массовые беспорядки, то в их направлении будут раскатаны и включены пожарные рукава в рамках спецоперации под условным названием "Карбышевка"!".
Ответить
serppion
1478482945
Надо срочно переходить на прежнюю систему весна-лето. Все чемпионаты мира, Европы проходят летом, когда у всех свои розыгрыши закончены, уставшие игроки в отпусках. А тут мы - свеженькие, вкатившиеся, наигранные. Всё будет нашим! А если серьёзно, пора прекратить издевательство футболом на снегу.
Ответить
Главные новости
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
21
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
6
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
17
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+