Депутат Госдумы: «Хочется спросить у Гинера: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?»

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев остался недоволен тем, в каких условиях проходили матчи 13-го тура чемпионата России.

«Ужасная погода, сильнейший снегопад и футболом это назвать нельзя. И ведь это свойственная для России погода. Если в последние годы мы видели потепление климата, и можно было играть в футбол чуть ли не до Нового года, то сейчас настоящая московская зима, которая начинается в ноябре. И это за четыре тура до перерыва. Если сейчас так, то как будет в начале декабря? Ну, какой может быть футбол в такую погоду. Хорошо, европейский календарь не переделать, в любом случае нам играть в еврокубках по западному графику. Но давайте мы хотя бы пожалеем наш футбол и наших болельщиков. Это издевательство над спортсменами и любителями футбола. Я изначально говорил, что такой календарь – ошибка. Незачем было подстраиваться под Запад. Нужно соответствует тем климатическим условиям, которыми мы располагаем. В России можно играть только летом. Не послушали – теперь играем в снегу. А потом мы жалуемся на низкую посещаемость.

И вот глядя на матч ЦСКА – «Амкар», хотелось спросить у господина Гинера, который ратовал за переход на нынешний календарь: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?» — сказал Лебедев.