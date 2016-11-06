Глушаков: «Поражение «Зенита» от «Терека»? Хороший результат»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков остался доволен тем, что «Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России уступил «Тереку» (1:2). Стоит отметить, что благодаря этому результату красно-белые единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ.

twit text — Denis Glushakov (@DGlushakov8) 6 ноября 2016 г.