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    Глушаков: «Поражение «Зенита» от «Терека»? Хороший результат»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков остался доволен тем, что «Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России уступил «Тереку» (1:2). Стоит отметить, что благодаря этому результату красно-белые единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ.

    Источник: Twitter

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    06.11.2016 21:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      Кержаков_11 7 ноября 2016, 08:44

      Помню как этот муд еще будучи игроком Локо в передаче Удар головой, на вопрос про его отношение к свинарне, ответил, что не навидит их это еще мягко сказано, а спустя пару сезонов прям истенный спартаковец) ахахах, пустослов

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 ноября 2016, 23:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Человеческий уровень понятен. Ну, что взять с футболиста.

      -7
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 ноября 2016, 22:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушак свой прикрой - ещё не конец чемпионата

      -19
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      Рейтинг: +519

      Dammit 6 ноября 2016, 22:30

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      Из-за его пунктуации, пришлось прочитать предложение несколько раз.

      -5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Dammit 6 ноября 2016, 23:15

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      Тоже самое...печально

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 ноября 2016, 22:14

      ОуКБ.

      7
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 6 ноября 2016, 21:55

      Терек тянут в еврокубки. Так сказать, - на людей посмотреть и себя показать. Только это не имеет никакого отношения к футболу.

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 6 ноября 2016, 21:45

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      Она написала *Спотрак пичинен? =)

      -17
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 21:13

      Злорадство это не хорошо.
      Ps: отлично помню слова Семака.

      13
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