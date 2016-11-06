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    Овчинников: «В прошлом сезоне у ЦСКА был более кризисный отрезок, однако в итоге мы стали чемпионами»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игровом кризисе, в который угодила московская команда. Специалист отметил, что в прошлом сезоне армейцы находились в более серьезном положении, однако в итоге стали чемпионами России. Кроме того, Овчинников назвал «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» основными конкурентами красно-синих в борьбе за золотые медали РФПЛ.

    – Вы выразили уверенность в том, что армейцы способны нагнать лидеров. Как оцените итоги первых двенадцати туров чемпионата? Какие из команд, находящихся вверху, видятся вам основными конкурентами ПФК ЦСКА?

    – В прошлом сезоне у нас был гораздо более кризисный отрезок, когда в чемпионате мы не могли выиграть в пяти или шести играх кряду. Однако большие очковые потери в дальнейшем удалось компенсировать, и в итоге мы стали чемпионами. Сейчас я не вижу серьезных проблем в плане результата, потому что команда находится среди лидеров, к тому же мы провели гораздо больше гостевых игр, чем домашних.

    Наши конкуренты? Конечно, в первую очередь «Зенит», поскольку команда на фоне остальных обладает практически неограниченными возможностями. Подчеркиваю, это не плохо, я просто констатирую факт. Питерцы имеют два равноценных состава, что позволяет усиливать игру по ходу матча. Еще выделю «Спартак», который показывает сейчас очень добротный футбол, и «Краснодар». Думаю, между этими клубами, разумеется, включая и ПФК ЦСКА, и развернется основная борьба.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.11.2016 12:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1292

      каа 6 ноября 2016, 18:02

      Этим вы себя успокаиваете?...
      Такое ощущение что тренеры ЦСКА продлевают "кайф"...паря нам мозги..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 6 ноября 2016, 15:08

      Ну если только в ЛЕ попадут и то сомнительно.

      -1
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 6 ноября 2016, 14:35

      В прошлом сезоне состав был сильнее и моложе на год. Нынче все по другому

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 14:26

      в том сезоне у гиннера деньги были,а сейчас их(денег) нет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 ноября 2016, 14:14

      Правда говорят, что Зенит стал "народной" командой? Что содержится на средства налогоплательщиков? Что нефть и газ - собственность народа?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 6 ноября 2016, 14:06

      Помимо "серьезных проблем в плане результата", есть ещё и серьёзные кадровые проблемы. Муса, Думбия, Ерёменко, стареющая с каждым днём оборона и постоянно травмированный Дзага, ну и деморализованный Главный тренер. Если при этом ЦСКА попадёт в еврокубки, то уже будет не плохой результат.

      1
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Fju-2 6 ноября 2016, 18:09

      ну так не у всех есть газпром, ну стадион то достроили...может наконец в зимнее трансферное окно усилится команда..............

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 6 ноября 2016, 13:40

      Зенит со Спартаком разыграют золото. ЦСКА с Краснодаром путёвку в ЛЕ,может вмешается ещё кто нибудь за ЛЕ

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > GoldPlayFIFARus9 21 января 2017, 08:35

      ОК

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2016, 13:14

      В прошлом сезоне Гинер стал чемпионом-а не ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 ноября 2016, 12:32

      не помню такой беспомощный цкг

      1
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