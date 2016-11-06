Конте нашел плюс в том, что «Челси» не играет в еврокубках

Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что отсутствие матчей в еврокубках положительно отражается на игре его подопечных.

«У нас есть больше времени для работы, что очень важно. В новом клубе всегда требуется время на то, чтобы привить свои методы работы, идеи и философию. Несмотря на это, я бы предпочел выступать в Лиге чемпионов. Это великолепный турнир, и такие команды, как наша, просто обязаны играть в нем», – сказал он.

Напомним, что вчера синие обыграли «Эвертон» (5:0) в матче 11-го тура АПЛ.