Форбс: «Смотрел все матчи «Ростова» в Лиге чемпионов»

Защитник тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура РФПЛ против «Ростова», цвета которого он ранее защищал.

«Перед тренировкой встретил старого товарища Джанаева. У «Ростова» отличный голкипер, не зря его вызывают в сборную России. А вообще не столь важно, с кем играешь и в какой последовательности. Главное для нас – брать очки.

Смотрел все матчи «Ростова»в Лиге чемпионов. Жаль, что с «Атлетико» не хватило считаных минут, чтобы удержать ничью. В последнем сезоне команда добилась больших успехов, сейчас выступает в Лиге чемпионов. Нас ждет сложный матч, потребуется максимальная самоотдача и концентрация. Надеюсь, спортивная удача не отвернется от «Арсенала», – сказал Форбс.

Матч «Ростов» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.