Семин: «Два удачных гола повлияли на игру»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениям после матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

«Всегда, когда побеждаешь, то говоришь, что на 100 процентов выполнили план на игру. Когда проиграешь, то процентов нет. Два удачных гола повлияли на игру, Майкон сыграл очень здорово. После этих голов нам стало легче, игроки стали увереннее.

Остальное время, на мой взгляд, шла равная борьба с двух сторон, и «Анжи» мог нам забить. Мы рады, что свою задачу выполнили. Ушли на перерыв, взяв три очка. Надеемся, что поправятся наши травмированные игроки к следующему игровому этапу. Надеемся, что сборники вернутся в полном здравии. И с новыми силами будем завершать сезон», – сказал Семин.