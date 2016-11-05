Червиченко считает, что «Спартак» становится более структурированной командой

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение по поводу победы красно-белых в поединке 13-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0). На данный момент спартаковцы располагаются на вершине турнирной таблицы, опережая «Зенит», который проведет свой матч завтра, на три очка. Отрыв от ЦСКА и «Терека», у которых также имеется по одной игре в запасе, составляет уже 10 очков.

«На мой взгляд футбол получился неплохой – по крайней мере, в исполнении «Спартака». Команда выглядит все более структурированной. В первом тайме складывалось впечатление, что у красно-белых на одного игрока больше. «Томь» же, казалось, ставит своей задачей просто перейти середину поля, там отбросить мяч и все. Эти жалкие потуги приводили к тому, что около одного игрока «Томи» всякий раз оказывались один-два футболиста «Спартака».

Проблемы «Томи» с финансированием? Игроки, выходящие на поле исключительно ради любви к футболу, – это любители. Игра «Томи», на мой взгляд, – нечто среднее между любительским футболом и профессиональным. В игре со «Спартаком» команда всего два раза ударила по воротам: один раз со штрафного, и еще в одном случае был рикошет. Так что не понятно, зачем они вообще выходили на поле», – сказал Червиченко.