Дьяков: «Долги «Томи» с каждым днем и месяцем только увеличиваются»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков заявил, что футболисты томского клуба в течение двух месяцев не получали заработную плату.

«Финансовые долги команды как были, так и остались. Они не уменьшаются, наоборот, с каждый днем и месяцем только увеличиваются. Обещают, что погасят, но пока эти обещания не удается выполнить. Команде хочется уже увидеть реальных действий, а не обещаний.

Хочется получать зарплату. Футболисты, как и другие люди, должны зарабатывать деньги, которые они заслужили. Пока этого нет, но мы ждем и верим, что выплаты начнутся. Прошло уже больше двух месяцев, задолженности приличные, а действий со стороны руководства никаких. Есть еще месяц, а дальше будем смотреть», – сказал Дьяков.