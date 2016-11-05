Грасия: «Уфа» – большие молодцы. Даже вдевятером они создали больше моментов, чем «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Уфой» со счетом 3:2. По мнению испанского специалиста, соперник, даже играя в меньшинстве, сумел создать больше моментов, чем казанский клуб.

– Матч получился очень сложным. Команда «Уфа» – большие молодцы. Несмотря на то, что большую часть времени они играли в численном меньшинстве, они здорово боролись. Мы в свою очередь, к сожалению, много ошибались в обороне и этим облегчали задачу сопернику. Тем не менее, мы наконец-то одержали выездную победу. Подводя итог, у нашей команды многое сегодня получилось, но есть моменты, которые нужно улучшать. Мы играли сегодня против очень хорошей команды, хотел бы поздравить команду «Уфа» с тем, что у них такая замечательная команда.

– В недавней игре, когда у вас удалили двух игроков, вы были недовольны судейством. Можете ли сказать, что сегодня арбитр так же ошибался не в пользу «Уфы»?

– Нет, не могу этого сказать. Все удаления у соперника были обоснованными. Более того, второй игрок, который получил красную карточку, должен был получить ее раньше.

– Почему «Уфа», имея на одного-двух игроков меньше, сумела создать больше моментов, чем «Рубин»?

– Тот счет, который был на табло к концу первого тайма, наверно вселил в команду боязнь проиграть. Следует признать, что с нашей стороны была не самая лучшая игра. В целом, я считаю, что первый тайм команда сыграла хорошо, не считая гол, который мы пропустили перед перерывом. Я уже говорил, что у Уфы очень хорошая команда, мы же допускали ошибки в обороне. Но и у нас были хорошие моменты. Можно вспомнить моменты, которые были у Жонатаса и Рифата Жемалетдинова.