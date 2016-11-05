Аршавин поучаствовал в разгроме «Атырау» и вышел с «Кайратом» в финал Кубка Казахстана

«Кайрат» разгромил во второй встрече 1/2 финала Кубка Казахстана «Атырау» (3:0) и, добившись, таким образом, победы по сумме двухматчевого противостояния, вышел в финал турнира.

Отметим, что один из забитых мячей в этом поединке записал в свой актив экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, вышедший в стартовом составе. Нападающий поразил ворота соперника на 66-й минуте, установив счет 2:0 на табло. Также за «Кайрат» забивали Гафуржан Суюмбаев и Герсон Асеведо.

В решающем матче Кубка «Кайрат» встретится с победителем пары «Астана» – «Иртыш» (первый матч – 2:1).

Кубок Казахстана. 1/2 финала. Ответный матч

Атырау – Кайрат – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Суюмбаев, 3; 0:2 – Аршавин, 66; 0:3 – Асеведо, 90.

Удаление: Турысбек, 88.